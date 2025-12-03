A região Norte terá grande chance de chuva na quinta-feira (4). O tempo será marcado por temperaturas máximas de 27.1°C em Mundo Novo e Nova Crixás, e 26.9°C em São Miguel do Araguaia. As cidades com as menores temperaturas serão Niquelândia, com 20.0°C, e Campinaçu, com 20.1°C.A umidade média para o tempo na região será de 92.16%, com destaques para Niquelândia, Porangatu e Santa Tereza de Goiás, onde a umidade atinge 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 63.6%, sendo maior em São Miguel do Araguaia, com 80.0%, e em Bonópolis e Campinaçu, ambas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 25.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 25.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 26.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Campinorte: máxima 25.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Campos Verdes: máxima 25.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Crixás: máxima 25.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 25.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Formoso: máxima 26.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 25.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Minaçu: máxima 25.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 26.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 26.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 27.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 25.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Niquelândia: máxima 25.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nova Crixás: máxima 27.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 26.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Araguaia: máxima 26.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 80.0%Trombas: máxima 26.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 25.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Uruaçu: máxima 25.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.