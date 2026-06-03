A região Norte terá um tempo de temperaturas elevadas na quinta-feira (4), sendo essa a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes incluem Novo Planalto, com máxima de 34.0°C, Mundo Novo, com 33.9°C, e Bonópolis, com 33.8°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Niquelândia, atingindo 16.5°C, e Uruaçu, com 17.7°C.A umidade média na região ficará em 47.23%. As cidades com maior umidade são Uruaçu, com 64.0%, e Niquelândia, com 63.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 48%. As maiores chances de tempo chuvoso são observadas em Estrela do Norte, Mara Rosa e Mutunópolis, cada uma com 5.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 32.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 33.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 29.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 32.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 32.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 32.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 32.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 31.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 33.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 33.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 33.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 32.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 30.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 33.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 34.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 33.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 32.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 33.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 31.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.