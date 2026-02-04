A região Norte terá um tempo com grande chance de chuva na quinta-feira (5). As cidades mais quentes registradas para o período são Bonópolis, com máxima de 31.0°C, São Miguel do Araguaia, com 30.7°C, e Formoso, com 30.6°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Niquelândia, com 21.3°C, e Campinaçu, com 21.4°C.A umidade média na região será de 82.9%, com os maiores índices de umidade em Bonópolis, Mozarlândia e Mundo Novo, todos com 93.0%. A probabilidade média de chuva está em 52.7%, com as maiores chances em Bonópolis e Niquelândia, ambas com 75.0%, e Campinorte, com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Amaralina: máxima 29.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Bonópolis: máxima 31.0°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 28.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Campinorte: máxima 28.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Campos Verdes: máxima 30.1°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Crixás: máxima 28.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Estrela do Norte: máxima 29.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Formoso: máxima 30.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Mara Rosa: máxima 29.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Minaçu: máxima 28.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 30.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Mozarlândia: máxima 29.1°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Mundo Novo: máxima 30.3°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Mutunópolis: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Niquelândia: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Nova Crixás: máxima 30.3°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Porangatu: máxima 30.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.7°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Trombas: máxima 30.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Uirapuru: máxima 30.1°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Uruaçu: máxima 28.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.