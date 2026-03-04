A região Norte terá grande chance de chuva na quinta-feira (5). O tempo será marcado por essa característica, com as temperaturas máximas mais elevadas registradas em Mozarlândia, que alcança 30.2°C, seguida por Santa Terezinha de Goiás com 29.7°C e Nova Crixás com 29.4°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Niquelândia, com 20.6°C, e em Campinaçu, atingindo 20.9°C.A umidade média na região Norte fica em 85.65%, indicando tempo úmido. A probabilidade média de chuva é de 59.71%. Cidades como Formoso, Mara Rosa e Santa Tereza de Goiás apresentam as maiores probabilidades de chuva, todas com 95.0%. Já as cidades com maiores índices de umidade incluem Niquelândia, Novo Planalto e São Miguel do Araguaia, todas com umidade em 94.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 80.0%Amaralina: máxima 28.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Bonópolis: máxima 28.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Campinaçu: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campinorte: máxima 28.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Campos Verdes: máxima 29.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Crixás: máxima 29.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 28.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Formoso: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Mara Rosa: máxima 28.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Minaçu: máxima 29.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Montividiu do Norte: máxima 28.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Mozarlândia: máxima 30.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 29.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Mutunópolis: máxima 28.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Niquelândia: máxima 29.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Nova Crixás: máxima 29.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 80.0%Novo Planalto: máxima 28.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Porangatu: máxima 28.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Trombas: máxima 28.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 29.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Uruaçu: máxima 29.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.