A região Norte enfrentará um dia de calor intenso nesta quinta-feira (6), com marcas térmicas elevadas que se sobressaem em várias cidades. O município de Mundo Novo desponta com a máxima de 36,7°C, enquanto Bonópolis e Novo Planalto atingem os 36,6°C. Já os índices mais amenos do dia ficam por conta de Niquelândia, com mínima de 17,5°C, e Uruaçu, onde os termômetros marcam 17,7°C.Em relação aos índices de umidade do ar, a média regional fica em 40,06%, com os maiores valores previstos para Uruaçu, com 56,0%, e Porangatu, com 54,0%. Além disso, não há expectativa de chuva para o período, uma vez que a probabilidade média de precipitação na região é de 0,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 35,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 35,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 36,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 32,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 34,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 35,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 35,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 35,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 34,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 34,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 33,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 35,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 36,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 36,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 35,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 33,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 36,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 36,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 35,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 35,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 35,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 36,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 34,5°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.