A região Norte terá tempo quente na quinta-feira (7). As cidades mais quentes serão Mozarlândia, com máxima de 34.4°C, Mundo Novo, com 34.3°C, e Nova Crixás, com 34.2°C. As mínimas serão mais amenas em Niquelândia, que registrará 19.5°C, e Uruaçu, com 19.7°C.A umidade média na região será de 62.15%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Porangatu (82.0%), Uruaçu (80.0%) e Mutunópolis (79.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com média de 1.15%. As maiores chances de chuva, de 15.0%, são esperadas para Campinaçu, Estrela do Norte e Mara Rosa.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 33.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 33.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 32.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 33.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 33.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 33.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 32.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 32.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 33.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 34.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 34.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 31.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 34.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 33.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 33.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 32.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 34.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 32.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.