A região Norte terá uma grande chance de chuva na quinta-feira (8). O tempo apresentará temperaturas mais elevadas em Minaçu, com máxima de 31.8°C, Formoso, com 31.6°C, e Montividiu do Norte, também com 31.6°C. As temperaturas mais baixas serão observadas em Mutunópolis e Niquelândia, ambas com mínima de 20.6°C.A umidade média na região será de 74.64%, com cidades como Mozarlândia, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia registrando os maiores índices, de 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 30.4%, mas Mozarlândia, Mundo Novo e Crixás se destacam com os maiores índices de probabilidade de chuva, chegando a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 31.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Estrela do Norte: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 29.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Mundo Novo: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Mutunópolis: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.