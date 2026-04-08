A região Norte terá grande chance de chuva na quinta-feira (9). As temperaturas máximas alcançarão 31.4°C em Santa Terezinha de Goiás, 31.3°C em Mozarlândia e 31.2°C em Mundo Novo. Já as cidades com o tempo mais ameno serão Niquelândia, com mínima de 20.5°C, e Campinaçu, com 21.3°C.A umidade média na região será de 80.13%, com destaque para Novo Planalto (92.0%), Estrela do Norte (91.0%) e Formoso (91.0%), que registrarão os maiores índices. A probabilidade média de chuva para a região é de 65.29%, com Bonópolis, Campinorte e Mutunópolis apresentando 95.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Amaralina: máxima 29.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Bonópolis: máxima 30.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Campinaçu: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 30.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 30.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Crixás: máxima 31.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Estrela do Norte: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Formoso: máxima 29.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Mara Rosa: máxima 29.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Minaçu: máxima 30.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 29.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Mozarlândia: máxima 31.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 31.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Mutunópolis: máxima 29.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Niquelândia: máxima 29.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 31.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 80.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Novo Planalto: máxima 30.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Porangatu: máxima 30.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Trombas: máxima 29.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Uirapuru: máxima 30.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 95.0%Uruaçu: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.