A região Norte terá altas temperaturas para a quinta-feira (9). As cidades mais quentes serão Mundo Novo, com máxima de 35.8°C, Novo Planalto, com 35.7°C, e Bonópolis, com 35.6°C. Já as cidades com o tempo mais ameno serão Uruaçu, com mínima de 17.4°C, e Niquelândia, registrando 17.6°C.A umidade média na região será de 42.81%, com os maiores índices de umidade noturna em Uruaçu (61.0%) e Porangatu (59.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 9.81%. Algumas localidades, como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte, indicam probabilidade de 10.0% de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 34.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 35.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 31.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 33.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 34.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 34.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 34.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 34.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 33.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 31.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 32.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 34.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 30.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 35.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 45.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 35.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mutunópolis: máxima 34.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 33.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 35.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 35.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 34.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 34.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 34.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 30.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 35.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 33.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.