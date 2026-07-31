A região Norte terá, neste sábado (1), um dia ensolarado e de forte calor em diversas localidades, sem previsão de chuva significativa para a maioria dos municípios. O aquecimento se destaca especialmente em Mundo Novo, que apresenta máxima de 36,0°C, seguida por Bonópolis com 35,7°C e Mozarlândia com 35,6°C. Por outro lado, o amanhecer registra temperaturas mais amenas em Niquelândia, com mínima de 17,8°C, e em Uruaçu, com 18,7°C.A umidade relativa do ar apresenta uma média regional de 34,13%, com Uruaçu registrando o maior índice ao atingir 50,0% no período noturno. Já a probabilidade média de chuva para a região é muito baixa, de apenas 0,1%, sendo que a maior chance de precipitação ocorre em Mozarlândia, onde há apenas 5,0% de possibilidade de chuva durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 34,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 35,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 32,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 33,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 34,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 34,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 34,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 34,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 33,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 32,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 34,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 35,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mundo Novo: máxima 36,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 34,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 32,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 35,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 35,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 34,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 34,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 34,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 35,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 33,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.