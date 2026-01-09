A região Norte terá grande chance de chuva no sábado (10). As cidades mais quentes serão Bonópolis com 34.6°C, Porangatu com 34.4°C e Santa Tereza de Goiás com 34.4°C. Já as mais frias serão Campinaçu com 20.7°C e Niquelândia com 20.7°C.A umidade média na região será de 68.16%, com picos de 87.0% em Bonópolis, 86.0% em São Miguel do Araguaia e 84.0% em Mundo Novo. A probabilidade média de chuva é de 14.0%, mas algumas localidades como Bonópolis, Mundo Novo e Nova Crixás podem registrar até 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 33.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 34.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Campinaçu: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 32.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 34.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 32.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 33.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Formoso: máxima 33.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 33.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 32.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 33.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 32.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 31.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 31.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 31.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 34.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 34.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 32.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.