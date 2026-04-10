A região Norte terá uma grande chance de chuva para o sábado (11). O tempo apresenta temperaturas elevadas, com Mundo Novo registrando a máxima de 32.5°C, seguido por Nova Crixás com 32.4°C e Mozarlândia com 32.2°C. Já as temperaturas mais amenas serão encontradas em Niquelândia, com mínima de 21.0°C, e Campinaçu, com 21.5°C.A umidade média na região é de 75.46%, sendo que Novo Planalto pode atingir 89.0%. Em relação à chuva, a probabilidade média é de 30.96%. No entanto, algumas cidades apresentam alta probabilidade, como Mutunópolis com 80.0%, e Campinaçu e Mara Rosa, ambas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.6°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 31.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 32.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Campinaçu: máxima 28.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 30.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Campos Verdes: máxima 31.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Crixás: máxima 31.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Estrela do Norte: máxima 30.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 30.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Mara Rosa: máxima 30.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Montividiu do Norte: máxima 31.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Mozarlândia: máxima 32.2°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Mundo Novo: máxima 32.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Mutunópolis: máxima 31.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nova Crixás: máxima 32.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Novo Planalto: máxima 31.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Porangatu: máxima 31.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Trombas: máxima 30.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Uirapuru: máxima 32.0°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Uruaçu: máxima 30.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.