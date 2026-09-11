A região Norte enfrentará um forte aquecimento ao longo de sábado (12), apresentando marcas térmicas bastante elevadas em seus municípios, onde os termômetros devem registrar mínima média de 21,88°C. O calor mais intenso do dia está previsto para Mundo Novo, que deve atingir máxima de 38,6°C, seguido de perto por Novo Planalto, com 38,4°C, e Bonópolis, com 38,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas da manhã devem ocorrer também em Mundo Novo, com mínima de 20,5°C, e em Bonópolis, onde os índices devem começar em 20,8°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média regional ficará em 36,83%, tendo os valores mais elevados previstos para Mundo Novo, com 56,0%, e Nova Crixás, com 54,0%. Quanto às chuvas, a possibilidade média de precipitação é de apenas 3,17% na região, mas cidades como Campinorte, Campos Verdes e Mozarlândia apresentam a maior probabilidade de registrar alguma atividade chuvosa, chegando a 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 38,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Amaralina: máxima 37,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 38,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 35,1°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 36,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 38,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Crixás: máxima 37,7°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 37,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 38,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 36,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 37,0°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 38,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mundo Novo: máxima 38,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 38,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 36,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 38,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 38,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Planalto: máxima 38,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 38,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 37,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Araguaia: máxima 37,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 38,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 38,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 36,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.