A região Norte terá grande chance de chuva no sábado (13). O tempo será marcado por temperaturas máximas de 31.9°C em Bonópolis, 31.4°C em Campos Verdes e Santa Terezinha de Goiás. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Mutunópolis e Niquelândia, ambas com 21.8°C.A umidade média na região será de 82.08%, com Crixás registrando umidade de até 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 51.5%, porém cidades como Campos Verdes, Estrela do Norte e Formoso apresentam as maiores probabilidades de precipitação, chegando a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 30.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 31.9°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 28.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Campinorte: máxima 29.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Campos Verdes: máxima 31.4°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Crixás: máxima 30.5°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 30.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Formoso: máxima 30.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 30.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Minaçu: máxima 29.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Montividiu do Norte: máxima 30.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 30.6°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 31.1°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 29.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Niquelândia: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Nova Crixás: máxima 31.1°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 30.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Trombas: máxima 30.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 31.4°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Uruaçu: máxima 29.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.