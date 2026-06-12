A região Norte terá um tempo de altas temperaturas para sábado (13). As cidades mais quentes incluem Novo Planalto com 34.2°C, Mundo Novo com 34.0°C e Bonópolis com 33.8°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais amenas serão Niquelândia, marcando 19.1°C, e Uruaçu com 20.4°C.O tempo na região Norte para sábado (13) apresenta uma umidade média de 66.67%. As cidades com maior umidade incluem Uruaçu com 84.0%, Niquelândia com 82.0% e Santa Terezinha de Goiás com 80.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 14.71%. Nova Crixás registra a maior probabilidade de chuva, com 50.0%, seguida por Niquelândia com 45.0% e Campinaçu com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 33.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 33.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campinaçu: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 33.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Crixás: máxima 32.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Estrela do Norte: máxima 33.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 33.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 32.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 32.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 33.6°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 33.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Mundo Novo: máxima 34.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 31.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 33.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Novo Planalto: máxima 34.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 33.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 33.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 33.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 31.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.