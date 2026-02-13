A região Norte terá uma grande chance de chuva no sábado (14), marcando a principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Mundo Novo, com máxima de 32.3°C, Nova Crixás, com 32.1°C, e Mozarlândia, que atingirá 32.0°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 20.6°C, e Campinaçu, com 21.2°C.A umidade média na região será de 75.23%. As cidades com maior umidade incluem Formoso, Novo Planalto e Santa Tereza de Goiás, todas com 89.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 42.69%, com São Miguel do Araguaia liderando com 95.0% de chance, seguido por Porangatu com 90.0% e Bonópolis com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Amaralina: máxima 31.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Bonópolis: máxima 31.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Campos Verdes: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Crixás: máxima 31.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Estrela do Norte: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Formoso: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Mara Rosa: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Minaçu: máxima 31.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Montividiu do Norte: máxima 31.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Mozarlândia: máxima 32.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Mundo Novo: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Mutunópolis: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Niquelândia: máxima 30.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 32.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Novo Planalto: máxima 31.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Porangatu: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 90.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 85.0%Trombas: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 25.0%Uirapuru: máxima 31.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Uruaçu: máxima 31.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.