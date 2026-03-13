A região Norte terá uma grande chance de chuva neste sábado (14). As cidades mais quentes serão Novo Planalto com 29.9°C, São Miguel do Araguaia com 29.8°C e Bonópolis com 29.7°C. Já as mais frias serão Niquelândia, com mínima de 20.2°C, e Campinaçu, com 20.9°C.A umidade média na região será de 85.94%, com as cidades de Minaçu, Mozarlândia e Niquelândia registrando até 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 38.46%, porém, Mara Rosa, Alto Horizonte e Nova Iguaçu de Goiás apresentarão as maiores probabilidades de precipitação, chegando a 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 29.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 27.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 28.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 27.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 28.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Formoso: máxima 28.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 29.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 29.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 28.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 29.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 29.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 27.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 28.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 29.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 29.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 29.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 28.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 27.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.