A região Norte enfrentará um dia de calor intenso neste sábado (15), com picos de temperatura previstos para Mundo Novo, onde a máxima atinge 38,5°C, além de Bonópolis e Nova Crixás, que devem registrar até 38,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas da região ocorrem durante a madrugada em Uruaçu, com mínima de 19,4°C, e em Estrela do Norte, que terá mínima de 20,3°C.O nível médio da umidade relativa do ar na região será de 32,21%, registrando as maiores taxas em Uruaçu, com até 47,0% durante a noite, e em Estrela do Norte, com até 44,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é quase nula, de apenas 0,1%, com a maior possibilidade de precipitação ocorrendo em Crixás, onde a chance é de somente 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 37,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 37,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 38,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 34,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 36,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 37,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 37,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 37,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 37,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 36,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 35,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 37,2°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,1°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 38,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 37,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 36,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 38,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 37,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 38,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 37,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 37,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 37,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 37,1°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 38,2°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 36,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.