A região Norte terá um tempo de altas temperaturas para sábado (16). As cidades mais quentes serão Mundo Novo e Novo Planalto, ambas com máxima de 34.2°C, seguidas por Porangatu, que registrará 34.0°C. Já as menores temperaturas do tempo serão observadas em Niquelândia, com mínima de 20.0°C, e Uruaçu, com 20.9°C.A umidade do tempo na região Norte ficará em torno de 63.6% em média. Cidades como Porangatu e Uruaçu podem registrar umidade de até 80.0% durante a noite. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 9.71%, sendo a maior em Mundo Novo e Novo Planalto, ambas com 15.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 33.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 33.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 32.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 33.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 33.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 33.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 32.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 32.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 33.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 33.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 32.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 34.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.2°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 32.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.