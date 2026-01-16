A região Norte terá grande chance de chuva no tempo para sábado (17). As cidades mais quentes serão Porangatu e Santa Tereza de Goiás, ambas com máxima de 35.7°C, e Bonópolis com 35.4°C. As mínimas mais baixas serão em Niquelândia, com 21.0°C, e Campinorte, com 21.4°C.A umidade média na região ficará em 59.74%, com São Miguel do Araguaia registrando a maior umidade, de 81.0%. A probabilidade média de chuva é de 14.2%, mas em São Miguel do Araguaia há 75.0% de chance, seguida por Mundo Novo e Nova Crixás, ambas com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 34.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 35.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 38.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Campinaçu: máxima 32.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 33.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 35.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Crixás: máxima 34.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 35.0%Estrela do Norte: máxima 34.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Formoso: máxima 34.2°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 34.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 34.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 34.2°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 34.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 50.0%Mutunópolis: máxima 33.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 33.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 34.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 50.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Porangatu: máxima 35.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Araguaia: máxima 35.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 34.2°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 35.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Uruaçu: máxima 33.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.