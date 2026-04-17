A região Norte apresentará grande chance de chuva amanhã, sábado (18), com o tempo indicando alta probabilidade de precipitação. As cidades mais quentes serão Campos Verdes com 31.4°C, Mozarlândia com 31.2°C e Bonópolis com 31.1°C. Já as temperaturas mais baixas serão observadas em Niquelândia com 20.2°C e Campinaçu com 21.3°C.A umidade média na região será de 78.27%, com Mutunópolis registrando o maior índice, podendo chegar a 92.0% à noite. A probabilidade média de chuva é de 33.46% para o dia, mas algumas localidades terão chances significativamente mais altas, como Campinaçu com 90.0%, Bonópolis e Mara Rosa com 65.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 31.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 30.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 31.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 30.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 30.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Formoso: máxima 29.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 29.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 30.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Montividiu do Norte: máxima 30.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 31.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Mundo Novo: máxima 30.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Mutunópolis: máxima 30.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 30.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Novo Planalto: máxima 30.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 30.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 30.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.