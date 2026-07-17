A região Norte apresenta um dia de sol firme e sem previsão de chuva neste sábado (18). Os termômetros registram máximas elevadas em diversas localidades, com destaque para Mundo Novo, que atinge 32,8°C, seguida de perto por Bonópolis, com 32,7°C, e Mozarlândia, que registra 32,5°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia reservam temperaturas mais amenas, com as marcas mínimas mais baixas ocorrendo em Niquelândia, onde os termômetros chegam a 16,1°C, e em Uruaçu, com 16,2°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 47,83% ao longo do dia. Os maiores índices de umidade são esperados em Porangatu, alcançando 67,0%, e em Uruaçu, que chega a 65,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade de precipitação é de 0,0% na média regional, confirmando a expectativa de tempo seco em municípios como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte, onde a chance de chuva é nula.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 31,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 32,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 29,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 30,4°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 31,8°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 31,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 31,7°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 31,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 30,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 30,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 31,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 32,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 32,8°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 31,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 30,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 32,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 32,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 31,7°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 31,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 31,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 32,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 30,6°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.