A região Norte enfrentará um dia de calor intenso neste sábado (19), registrando marcas térmicas elevadas em diversos municípios. A cidade de Mundo Novo desponta com a maior temperatura do dia, atingindo 38,8°C, seguida de perto por Mozarlândia e Nova Crixás, ambas com máxima de 38,6°C. No outro extremo dos termômetros, as menores mínimas ocorrem em Niquelândia, que deve registrar 22,2°C, e novamente em Mundo Novo, com mínima de 22,8°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média regional ficará em torno de 37,98%, sendo que Estrela do Norte deve atingir a maior taxa de umidade com 51,0%, seguida por Alto Horizonte e Nova Iguaçu de Goiás, que registram 50,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média para a região é baixa, de apenas 3,85%, com maiores chances de precipitação marcando 10,0% nas localidades de Bonópolis, Campinaçu e Mundo Novo.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 37,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 36,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 38,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campinaçu: máxima 33,7°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campinorte: máxima 35,4°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Campos Verdes: máxima 37,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Crixás: máxima 37,3°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 36,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 37,2°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 35,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 36,2°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montividiu do Norte: máxima 37,3°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 38,6°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 38,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 37,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 34,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 38,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 37,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 38,1°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Porangatu: máxima 37,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 37,1°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 37,6°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 37,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Trombas: máxima 37,1°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 37,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Uruaçu: máxima 35,9°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.