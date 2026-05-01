A região Norte terá um tempo com temperaturas elevadas para sábado (2). As máximas chegarão a 34.7°C em Mundo Novo, 34.5°C em Bonópolis e Nova Crixás. Já as cidades mais frias serão Niquelândia, com mínima de 19.9°C, e Uruaçu, com 20.2°C.A umidade média na região ficará em 60.56%, com Novo Planalto registrando o maior índice de 79.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 9.9%, e as cidades com maiores índices, como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte, indicam 10.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 33.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 34.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 31.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 32.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 34.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 34.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 33.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 33.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 32.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 33.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 34.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 34.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 32.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 34.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 33.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 34.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 32.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.