A região Norte terá grande chance de chuva para o tempo de sábado (20). As temperaturas máximas na região serão mais amenas, com Mozarlândia registrando 27.7°C, seguida por Bonópolis e São Miguel do Araguaia, ambas com 27.6°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Campinaçu, com 20.6°C, e Niquelândia, com 20.8°C.\nA umidade média na região ficará em 88.48%, com cidades como Estrela do Norte, Formoso e Mara Rosa apresentando umidade de 96.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 45.2%, mas diversas cidades terão chances elevadas. Mozarlândia se destaca com 85.0% de probabilidade de chuva, enquanto Campinaçu e Campos Verdes registram 75.0% cada.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Norte:\nAlto Horizonte: máxima 26.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%