A região Norte, para sábado (20), terá tempo com temperaturas que variam em torno da média para a estação. As cidades mais quentes serão Novo Planalto, com máxima de 33.0°C, Montividiu do Norte, com 32.7°C, e Trombas, registrando 32.5°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Niquelândia, alcançando 17.1°C, e em Uruaçu, com 18.6°C.A umidade média na região será de 62.81%. As cidades com maior umidade são Uruaçu e Nova Crixás, ambas com 81.0%, seguidas por Mundo Novo, com 79.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 2.02% para a região. Mozarlândia apresenta a maior probabilidade de chuva, com 15.0%, seguida por Campinaçu e Santa Terezinha de Goiás, ambas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 31.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 32.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 30.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 31.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 31.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 32.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 32.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 29.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mundo Novo: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mutunópolis: máxima 32.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 31.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 30.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 33.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 32.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 32.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 31.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 31.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.