A região Norte terá uma grande chance de chuva para o sábado (21). O tempo na região apresentará temperaturas variadas, com as cidades mais quentes sendo Novo Planalto, registrando máxima de 28.7°C, Mundo Novo, com 28.4°C, e Bonópolis, com 28.3°C. As menores temperaturas serão observadas em Campinaçu, com mínima de 20.1°C, e Niquelândia, com 20.2°C.A umidade média na região ficará em 86.73%, com Bonópolis, Campinorte e Formoso registrando os maiores índices de umidade, em 94.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 71.06%, sendo que Santa Tereza de Goiás e Amaralina apresentam as maiores probabilidades, com 95.0%, seguidas por Formoso, com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Amaralina: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Bonópolis: máxima 28.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Campinaçu: máxima 25.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campinorte: máxima 27.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Campos Verdes: máxima 27.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Crixás: máxima 27.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Estrela do Norte: máxima 27.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 85.0%Formoso: máxima 27.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 90.0%Mara Rosa: máxima 26.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Minaçu: máxima 28.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 70.0%Mozarlândia: máxima 27.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Mundo Novo: máxima 28.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 27.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Niquelândia: máxima 26.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nova Crixás: máxima 27.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Novo Planalto: máxima 28.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Porangatu: máxima 28.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 95.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 85.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 90.0%Trombas: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 27.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Uruaçu: máxima 26.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.