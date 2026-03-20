A região Norte terá uma grande chance de chuva no sábado (21). O tempo apresenta as maiores temperaturas em Mundo Novo, com 30.5°C, seguido por Bonópolis e São Miguel do Araguaia, ambos com 30.3°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Niquelândia, atingindo 21.0°C, e Campinaçu, com 21.5°C.A umidade média na região será de 85.12%, com Santa Tereza de Goiás e Santa Terezinha de Goiás registrando os maiores índices, ambos com 95.0%, e Formoso com 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 46.83%, mas algumas cidades como Campos Verdes, Mundo Novo e Niquelândia têm probabilidade de chuva de 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Amaralina: máxima 29.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Bonópolis: máxima 30.3°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Campinaçu: máxima 27.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Campinorte: máxima 29.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Campos Verdes: máxima 29.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 95.0%Crixás: máxima 29.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Estrela do Norte: máxima 29.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Formoso: máxima 28.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 28.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Minaçu: máxima 29.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 29.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 30.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 30.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 95.0%Mutunópolis: máxima 29.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 28.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 30.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Novo Planalto: máxima 30.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Porangatu: máxima 29.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.3°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Trombas: máxima 29.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 29.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Uruaçu: máxima 29.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.