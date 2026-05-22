A região Norte, para o sábado (23), apresentará um tempo predominantemente firme. As cidades mais quentes serão Mundo Novo com 32.8°C, Novo Planalto com 32.7°C e Bonópolis com 32.5°C. Já as cidades com as temperaturas mais frias incluem Niquelândia com 18.6°C e Uruaçu com 19.9°C.A umidade média na região será de 60.25%, com a cidade de Uruaçu registrando umidade de até 80.0%. A probabilidade média de chuva fica em 8.75%, sendo Bonópolis a cidade com maior probabilidade de precipitação, marcando 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 31.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 32.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 28.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campinorte: máxima 29.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 31.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 31.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Estrela do Norte: máxima 31.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 30.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 31.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 32.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 32.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 31.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 32.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 32.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 31.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.