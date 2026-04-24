A região Norte, para sábado (25), terá como principal característica do tempo a grande chance de chuva. As cidades com as temperaturas mais elevadas serão Mundo Novo com 32.4°C, Nova Crixás com 32.4°C e Uirapuru com 32.3°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Niquelândia com 20.3°C e Uruaçu com 21.0°C.A umidade média na região será de 67.0%, com destaque para Minaçu com 84.0% de umidade, Mutunópolis com 83.0% e Porangatu com 83.0%. A probabilidade média de chuva é de 14.81%, contudo, o tempo em Novo Planalto indica 60.0% de chance de chuva, enquanto Bonópolis e Campinaçu podem ter até 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 31.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Bonópolis: máxima 31.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Campinorte: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Crixás: máxima 31.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Mara Rosa: máxima 30.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 31.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Montividiu do Norte: máxima 31.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Mozarlândia: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 32.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 31.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Niquelândia: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 32.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 31.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Uirapuru: máxima 32.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 30.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.