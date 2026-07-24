A região Norte deve vivenciar um sábado (25) de calor intenso sob forte sol em diversas localidades. Entre os municípios que devem apresentar os índices térmicos mais elevados da tarde, destacam-se Mundo Novo, com máxima de 37,1°C, Novo Planalto, que atinge 36,8°C, e Bonópolis, com 36,7°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do dia estão previstas para Niquelândia, com 19,3°C, e Uruaçu, onde os termômetros podem registrar 19,7°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o território fica em torno de 41,27%, sendo que os índices mais elevados devem se concentrar em Uruaçu, alcançando 60,0%, e em Niquelândia, com 55,0%. A chance de chuva na área é baixa, apresentando uma probabilidade média de apenas 3,46%. No entanto, cidades como Campos Verdes, Minaçu e Mundo Novo têm as maiores chances de registrar alguma precipitação, embora com uma possibilidade ainda tímida de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 35,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 35,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 36,7°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 32,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 34,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 36,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Crixás: máxima 35,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Estrela do Norte: máxima 35,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 35,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 34,6°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 33,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 36,0°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 36,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 37,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 35,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 34,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Crixás: máxima 36,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 36,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 35,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 36,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 35,7°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 36,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 34,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.