A região Norte terá um dia ensolarado e sob forte calor neste sábado (26), com marcas térmicas expressivas na maior parte dos municípios. Entre as cidades que devem registrar os picos de calor mais intensos estão Mundo Novo, com máxima de 38,1°C, Novo Planalto, alcançando 37,9°C, e Bonópolis, com 37,8°C. Já os menores índices de temperatura devem ocorrer em Niquelândia, com mínima de 23,0°C, e Campinaçu, que pode registrar 24,0°C.A umidade relativa do ar na região apresentará uma média de 51,65%, registrando os valores mais elevados em Mozarlândia, com 66,0%, e em Formoso, que atinge 62,0%. Quanto à chance de chuva, a probabilidade média para o território é de apenas 4,33%, embora cidades como Mara Rosa, Porangatu e São Miguel do Araguaia concentrem as maiores expectativas do período, com 15,0% de possibilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 37,6°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 36,6°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bonópolis: máxima 37,8°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 26,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 34,1°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 35,9°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Verdes: máxima 37,5°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 36,8°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 26,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 36,9°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 37,0°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 36,0°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 35,8°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 37,3°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 36,8°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 26,9°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 38,1°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 40,6°C | sensação térmica mín 27,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 36,8°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 34,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova Crixás: máxima 37,5°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 27,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 37,6°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 37,9°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 37,3°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 37,0°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 37,1°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 37,6°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 27,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Trombas: máxima 37,0°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 37,5°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 26,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 36,0°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.