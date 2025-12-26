A região Norte terá tempo de altas temperaturas para sábado (27). As temperaturas máximas alcançarão 35.9°C em Bonópolis, 35.6°C em Porangatu e também em Santa Tereza de Goiás. As cidades mais frias serão Campinaçu, com mínima de 22.5°C, e Mutunópolis, com 22.8°C.A umidade média na região Norte será de 66.48%. Cidades como Mozarlândia, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia registrarão as maiores umidades, com 86.0%. A probabilidade média de chuva é de 6.1%, mas Crixás pode ter 45.0% de chance de chuva, enquanto Mozarlândia e São Miguel do Araguaia apresentam 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 33.9°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 35.9°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 39.9°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 32.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 35.3°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Campos Verdes: máxima 35.2°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 34.1°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Estrela do Norte: máxima 33.9°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 33.9°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 33.9°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 34.4°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 33.9°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 33.8°C, mínima 24.5°C | sensação térmica máx 39.1°C | sensação térmica mín 27.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Mundo Novo: máxima 33.9°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 39.0°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 35.0°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 33.9°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 39.0°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35.2°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 35.6°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35.6°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35.2°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 34.1°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 39.2°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Trombas: máxima 33.9°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 35.2°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 35.3°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.