A região Norte, para sábado (27), terá um tempo com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com máxima de 34.3°C, Novo Planalto, alcançando 34.1°C, e Bonópolis, com 34.0°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Niquelândia, com 18.4°C, e Uruaçu, com 19.0°C.A umidade média na região será de 53.87%, com os maiores índices noturnos em Uruaçu, atingindo 73.0%. A probabilidade média de chuva é de 6.35%, com Bonópolis, Campinaçu e Campinorte registrando as maiores probabilidades, de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 32.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 34.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campinaçu: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 33.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 33.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 32.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Formoso: máxima 32.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 31.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 31.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 33.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 34.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 34.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mutunópolis: máxima 33.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 30.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 33.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 34.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Porangatu: máxima 33.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 32.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 33.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 31.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.