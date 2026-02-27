A região Norte terá grande chance de chuva no sábado (28). As temperaturas máximas alcançarão 28.1°C em Mozarlândia, 27.2°C em Nova Crixás e 26.8°C em Mundo Novo, enquanto as mínimas serão de 19.9°C em Niquelândia e 20.2°C em Campinaçu.A umidade média na região será de 92.52%, com destaque para Formoso, que pode atingir 99.0%. A probabilidade média de chuva está em 56.35%. Cidades como Crixás (95.0%), Formoso (70.0%) e Mutunópolis (70.0%) indicam as maiores chances de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 26.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Amaralina: máxima 25.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Bonópolis: máxima 26.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Campinaçu: máxima 23.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Campinorte: máxima 25.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 26.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Crixás: máxima 26.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Estrela do Norte: máxima 25.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Formoso: máxima 24.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 99.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Mara Rosa: máxima 24.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Minaçu: máxima 25.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Montividiu do Norte: máxima 24.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Mozarlândia: máxima 28.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Mundo Novo: máxima 26.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mutunópolis: máxima 25.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Niquelândia: máxima 24.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Nova Crixás: máxima 27.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Novo Planalto: máxima 25.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Porangatu: máxima 25.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%São Miguel do Araguaia: máxima 25.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Trombas: máxima 24.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Uirapuru: máxima 26.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Uruaçu: máxima 25.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.