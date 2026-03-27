A região Norte terá tempo firme para sábado (28), caracterizado por uma baixa probabilidade de chuva na maior parte da área. As cidades mais quentes incluem Mozarlândia com máxima de 31.4°C, Bonópolis com 31.3°C e Campos Verdes também com 31.3°C. Já as cidades mais frias serão Niquelândia, com mínima de 19.2°C, e Uruaçu, que registrará 19.9°C.A umidade média na região ficará em 70.54%, com a cidade de Minaçu apresentando umidade de até 83.0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional será de 6.92%, sendo que Uruaçu terá a maior probabilidade, com 35.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 30.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 31.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 30.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 30.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 31.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 30.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 28.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 30.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 31.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 30.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.