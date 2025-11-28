A região Norte terá uma grande chance de chuva no tempo para este sábado (29). As temperaturas mais altas são esperadas em Porangatu, com 33.5°C, Santa Tereza de Goiás, também com 33.5°C, e Mozarlândia, que registra 33.4°C. As mínimas do tempo serão sentidas em Niquelândia, com 20.8°C, e Campinaçu, com 21.1°C.A umidade média na região ficará em 77.2%, com Niquelândia, Porangatu e Santa Tereza de Goiás apresentando os maiores índices, atingindo 92.0%. A probabilidade de chuva para o tempo na região é de 22.4% em média, sendo que Niquelândia, Porangatu e Santa Tereza de Goiás têm 75.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 30.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 32.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 29.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 31.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 30.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 30.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 30.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 31.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 31.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 33.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.