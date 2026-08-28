A região Norte terá um sábado (29) sob forte calor, com os termômetros registrando patamares elevados que chegam à média da tarde de 38,1°C. O pico de calor se concentrará em Mundo Novo, onde a máxima atinge 39,6°C, seguido por Mozarlândia com 39,4°C e Nova Crixás com 39,3°C. Já os menores índices térmicos de toda a área ocorrem no início do dia, quando Uruaçu marca mínima de 22,7°C e Niquelândia registra 22,8°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para este dia é de 38,79%, tendo Porangatu com o maior índice de 50,0%, acompanhada por Novo Planalto e Uruaçu, ambas com 49,0%. Quanto às chuvas, o tempo seco predomina com probabilidade média de precipitação de apenas 6,92% na região, sendo que Bonópolis, Campinaçu e Campinorte registram as maiores chances de ocorrência de chuva, ainda que limitadas a 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 38,7°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Amaralina: máxima 38,0°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 39,1°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campinaçu: máxima 35,4°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campinorte: máxima 37,1°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 38,7°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Crixás: máxima 38,5°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 37,8°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 37,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 37,1°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 36,0°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montividiu do Norte: máxima 38,1°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mozarlândia: máxima 39,4°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mundo Novo: máxima 39,6°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 38,2°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Niquelândia: máxima 37,6°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova Crixás: máxima 39,3°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 38,7°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Planalto: máxima 39,0°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 38,2°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 37,4°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,6°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Araguaia: máxima 38,1°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Trombas: máxima 38,0°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 38,9°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 37,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.