A região Norte terá grande chance de chuva no tempo para sábado (3). As temperaturas mais altas são esperadas em Bonópolis com máxima de 30.2°C, Mundo Novo com 29.6°C e Nova Crixás com 29.6°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Campinaçu, com 20.4°C, e Mutunópolis, com 20.5°C.A umidade média na região será de 84.24%, com Bonópolis, Estrela do Norte e Mara Rosa apresentando os maiores índices de 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 63.5%, com Bonópolis, Campos Verdes e Estrela do Norte registrando as maiores probabilidades de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 28.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 30.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Campinaçu: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Campinorte: máxima 27.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Campos Verdes: máxima 29.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Crixás: máxima 28.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Formoso: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Minaçu: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Montividiu do Norte: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 29.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 29.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mutunópolis: máxima 28.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Niquelândia: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Nova Crixás: máxima 29.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 29.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Uruaçu: máxima 27.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.