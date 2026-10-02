A região Norte terá no sábado (3) uma jornada de sol constante e calor, apresentando marcas térmicas elevadas na maioria das localidades. O destaque de temperatura mais alta fica para Mundo Novo, que chega a 34,5°C, seguida por Bonópolis com 34,4°C e Novo Planalto com 34,3°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia serão registradas em Niquelândia, com mínima de 22,0°C, e Campinaçu, com 22,3°C.A umidade relativa do ar média na região se estabelece em 63,62%, alcançando o maior índice em Mozarlândia, com 76,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é de 21,44%, sendo que as maiores chances de precipitação se concentram em Campinorte, Mutunópolis e Uruaçu, onde a possibilidade atinge 35,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33,8°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Amaralina: máxima 33,2°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Bonópolis: máxima 34,4°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 30,0%Campinaçu: máxima 31,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Campinorte: máxima 32,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 35,0%Campos Verdes: máxima 33,7°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Crixás: máxima 33,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Estrela do Norte: máxima 33,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Formoso: máxima 33,5°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Mara Rosa: máxima 32,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Minaçu: máxima 32,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Montividiu do Norte: máxima 33,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Mozarlândia: máxima 32,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Mundo Novo: máxima 34,5°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Mutunópolis: máxima 33,4°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Niquelândia: máxima 31,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 30,0%Nova Crixás: máxima 33,7°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Novo Planalto: máxima 34,3°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Porangatu: máxima 33,7°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%São Miguel do Araguaia: máxima 33,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Trombas: máxima 33,5°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Uirapuru: máxima 34,0°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Uruaçu: máxima 32,5°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.