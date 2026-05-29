A região Norte terá um tempo de altas temperaturas para sábado (30). A característica principal do tempo será as Altas temperaturas, com Mundo Novo registrando a máxima de 31.5°C, seguida por Mozarlândia com 31.4°C e Novo Planalto com 31.3°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Niquelândia, com 17.2°C, e Uruaçu, com 18.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 62.4%, sendo Uruaçu a cidade com a maior umidade, atingindo 82.0%. A probabilidade média de chuva é de 10.48%, com Mundo Novo apresentando a maior chance, de 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 30.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 27.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 29.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 31.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 31.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 27.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 31.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 30.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 30.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.