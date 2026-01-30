A região Norte terá grande chance de chuva amanhã, sábado (31). O tempo será marcado por precipitações em diversas localidades. As cidades mais quentes incluem Bonópolis, Porangatu e Santa Tereza de Goiás, todas com máxima de 31.9°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Campinaçu, com mínima de 21.4°C, e Niquelândia, com 21.6°C.A umidade média na região ficará em 82.58%, com algumas cidades como Bonópolis, Estrela do Norte e Formoso podendo atingir 93% de umidade durante a noite. A probabilidade média de chuva para a região é de 54.2%, porém cidades como Bonópolis, Campos Verdes e Estrela do Norte apresentam chances mais elevadas, com 75.0% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Amaralina: máxima 30.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Bonópolis: máxima 31.9°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Campinaçu: máxima 28.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Campinorte: máxima 29.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Campos Verdes: máxima 30.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Crixás: máxima 29.6°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Estrela do Norte: máxima 30.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Formoso: máxima 30.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Mara Rosa: máxima 30.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Minaçu: máxima 30.0°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Montividiu do Norte: máxima 30.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Mozarlândia: máxima 29.8°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 31.0°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Mutunópolis: máxima 30.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Niquelândia: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Nova Crixás: máxima 31.0°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 31.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.7°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Trombas: máxima 30.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Uirapuru: máxima 30.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Uruaçu: máxima 29.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.