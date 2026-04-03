A região Norte para sábado (4) apresentará tempo com temperaturas elevadas. A temperatura máxima média será de 31.27°C. As cidades mais quentes serão Santa Terezinha de Goiás, Nova Crixás e Uirapuru, todas com 31.9°C. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Niquelândia, com 20.7°C, e Uruaçu, com 21.7°C.A umidade média na região será de 71.71%, com Novo Planalto registrando a maior umidade à noite, alcançando 88.0%. A probabilidade média de chuva fica em 13.08%, sendo São Miguel do Araguaia a cidade com maior probabilidade de chuva, com 50.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 31.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Bonópolis: máxima 31.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 29.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 31.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 31.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 31.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 31.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 31.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 30.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 31.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 31.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 31.8°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 31.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 29.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 31.9°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Novo Planalto: máxima 31.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Trombas: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 31.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Uruaçu: máxima 30.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.