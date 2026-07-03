A região Norte terá altas temperaturas neste sábado (4). As cidades mais quentes incluem Mundo Novo e Novo Planalto, ambas com 34.1°C, e Bonópolis, com 33.9°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Niquelândia, com 15.4°C, e Uruaçu, com 15.8°C.\nEm relação à umidade do tempo, a média regional será de 48.21%. Cidades como Uruaçu registrarão os maiores índices de umidade, chegando a 70.0%. A probabilidade de chuva é nula em toda a região, com 0% de chance de precipitação.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Norte:\nAlto Horizonte: máxima 33.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%\nAmaralina: máxima 32.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%