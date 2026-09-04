A região Norte experimenta neste sábado (5) um período de sol firme e poucas nuvens, o que impulsiona as temperaturas na maior parte das localidades. O amanhecer registra uma média mínima de 23,36°C na região. Entre as cidades mais quentes do dia, destacam-se Mozarlândia, com máxima de 35,4°C, Nova Crixás, com 35,3°C, e Mundo Novo, que chega a 35,1°C. Já os menores índices de temperatura ocorrem em Niquelândia, com mínima de 22,0°C, e em Campinaçu, com 22,2°C.A umidade relativa do ar média na região se estabelece em 60,77%, com os maiores índices alcançando 71,0% em cidades como Estrela do Norte, Novo Planalto e Porangatu. Paralelamente, a probabilidade média de chuva para o território nortista é baixa, estimada em 17,21%, embora os municípios de Crixás e Uirapuru apresentem a maior possibilidade de instabilidade, registrando 45,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34,9°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Amaralina: máxima 34,0°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Bonópolis: máxima 34,7°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Campinaçu: máxima 31,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 33,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Campos Verdes: máxima 34,7°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Crixás: máxima 34,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Estrela do Norte: máxima 34,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Formoso: máxima 34,0°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 33,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Minaçu: máxima 33,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 33,9°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 35,4°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 25,0%Mundo Novo: máxima 35,1°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Mutunópolis: máxima 34,0°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Niquelândia: máxima 32,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Nova Crixás: máxima 35,3°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Novo Planalto: máxima 34,6°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Porangatu: máxima 34,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%São Miguel do Araguaia: máxima 34,1°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Trombas: máxima 33,9°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 34,8°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 45,0%Uruaçu: máxima 34,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.