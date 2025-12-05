A região Norte apresentará grande chance de chuva para o sábado (6). O tempo será marcado por essa característica principal. As cidades mais quentes serão Mozarlândia, com máxima de 28.2°C, Mundo Novo, com 27.8°C, e Nova Crixás, também com 27.8°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Niquelândia, com mínima de 19.7°C, e Campinaçu, com 20.1°C.Em relação à umidade do tempo, a média regional será de 89.46%, com Bonópolis, Campinaçu e Niquelândia registrando os maiores índices, de 96.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 65.2%, destacando-se Bonópolis, Campinorte e Campos Verdes, com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 27.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Campinorte: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Campos Verdes: máxima 27.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Crixás: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Estrela do Norte: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Formoso: máxima 26.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Mara Rosa: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Minaçu: máxima 26.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 26.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Mozarlândia: máxima 28.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 27.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Niquelândia: máxima 25.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Nova Crixás: máxima 27.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 27.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Araguaia: máxima 26.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 26.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 27.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Uruaçu: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.