A região Norte terá tempo firme com temperaturas amenas a quentes para sábado (6). As cidades mais quentes da região incluem Novo Planalto, com máxima de 32.2°C, Bonópolis, com 32.1°C, e Mundo Novo, também com 32.1°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas são Niquelândia, registrando 13.7°C, e Uruaçu, com 15.1°C.A umidade média na região Norte ficará em 52.15%. As cidades com maior umidade incluem Uruaçu, com 73.0%, Porangatu, com 71.0%, e Niquelândia, com 68.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, atingindo 7.69%. As cidades com maior probabilidade de chuva são Bonópolis, Campinaçu e Campinorte, todas com 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 30.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 32.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campinaçu: máxima 28.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 29.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 30.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Crixás: máxima 30.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 30.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 30.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 30.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 29.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 31.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 31.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 32.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 31.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 29.5°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 31.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 32.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 31.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 31.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 29.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.