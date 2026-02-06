A região Norte terá grande chance de chuva neste sábado (7), com o tempo caracterizado por alta probabilidade de precipitação. As maiores temperaturas são esperadas em São Miguel do Araguaia, com 30.6°C, Mundo Novo, com 30.2°C, e Nova Crixás, também com 30.2°C. As menores temperaturas serão registradas em Niquelândia, com 20.8°C, e Campinaçu, com 21.1°C.A umidade média na região será de 85.8%, com Campinaçu apresentando os maiores índices, chegando a 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 57.1% para a região. Cidades como Bonópolis, Campinaçu e Campos Verdes destacam-se com as maiores probabilidades de chuva, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Amaralina: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Bonópolis: máxima 30.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 27.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Campinorte: máxima 28.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Campos Verdes: máxima 29.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Crixás: máxima 29.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Formoso: máxima 28.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Minaçu: máxima 28.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Montividiu do Norte: máxima 28.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 30.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 30.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Niquelândia: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Nova Crixás: máxima 30.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 28.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 28.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 29.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Uruaçu: máxima 28.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.