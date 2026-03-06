A região Norte terá grande chance de chuva amanhã, sábado (7), com o tempo indicando uma alta probabilidade de precipitação. As cidades mais quentes da região serão Bonópolis, Minaçu e Novo Planalto, todas com máxima de 29.6°C. Já as mais frias serão Niquelândia, com mínima de 20.1°C, e Campinaçu, com 20.9°C.A umidade média na região ficará em 85.02%, com Novo Planalto e Porangatu registrando os maiores índices, de 94.0%. Em relação à chuva, a probabilidade média é de 31.44%, mas algumas localidades terão chances significativamente mais altas, como São Miguel do Araguaia, com 80.0% de probabilidade, e Campinorte e Mozarlândia, ambas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Amaralina: máxima 28.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 29.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 29.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 28.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 28.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Formoso: máxima 28.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 29.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 28.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 29.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 27.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 29.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Novo Planalto: máxima 29.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 29.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 29.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 29.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 28.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.