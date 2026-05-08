A região Norte terá **altas temperaturas** no sábado (9). O tempo será marcado por calor, com as cidades mais quentes registrando Mundo Novo com 34.3°C, Novo Planalto com 34.2°C e Uirapuru com 34.2°C. Já as temperaturas mínimas serão mais amenas, com Niquelândia alcançando 18.6°C e Uruaçu 20.1°C.A umidade média na região ficará em 60.87%. As cidades com maior umidade incluem Porangatu, com 78.0%, Novo Planalto com 77.0% e Bonópolis com 76.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 3.27%. As maiores chances de chuva são esperadas em Alto Horizonte e Nova Iguaçu de Goiás, ambas com 20.0%, e Campinorte com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 33.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 34.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 31.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 32.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 33.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 33.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Estrela do Norte: máxima 33.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 33.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 33.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 32.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 33.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 34.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 32.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 34.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 34.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 33.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.0°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 33.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 34.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 33.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.